Москва, 24 мая, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Россия получает информацию о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но неясно, можно ли этой информации доверять, заявил 24 мая глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Вряд ли я сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний», — сказал глава СВР журналистам.

Разглашать получаемые данные СВР не планирует, отметил Нарышкин. Что касается подробностей о состоянии здоровья Залужного, то это «не та тема, чтобы уделять ей внимание», добавил глава СВР.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах сообщило, что Залужный получил ранения (травму головы и осколочные ранения) в результате ракетного удара Вооружённых сил России по командному пункту под Херсоном в начале мая 2023 года. «Жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — сказал собеседник агентства.

В тот же период Залужный перестал появляться на публике. В частности, он не принял участия во встрече с начальниками генштабов стран — членов НАТО. Власти Украины несколько раз заявляли, что Залужный исполняет свои обязанности, и с ним ничего не случалось. При этом в Telegram-канале главкома ВСУ не появлялось публикаций, которые позволили бы идентифицировать дату записи и авторство Залужного.

Западные кураторы Залужного будут надеяться на его выздоровление до последнего, они хотят, чтобы Залужный и дальше занимал этот пост и продолжал выполнять указания Запада, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.