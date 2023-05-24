Нарышкин прокомментировал сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
Москва, 24 мая, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Россия получает информацию о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но неясно, можно ли этой информации доверять, заявил 24 мая глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Вряд ли я сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний», — сказал глава СВР журналистам.
Разглашать получаемые данные СВР не планирует, отметил Нарышкин. Что касается подробностей о состоянии здоровья Залужного, то это «не та тема, чтобы уделять ей внимание», добавил глава СВР.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах сообщило, что Залужный получил ранения (травму головы и осколочные ранения) в результате ракетного удара Вооружённых сил России по командному пункту под Херсоном в начале мая 2023 года. «Жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — сказал собеседник агентства.
В тот же период Залужный перестал появляться на публике. В частности, он не принял участия во встрече с начальниками генштабов стран — членов НАТО. Власти Украины несколько раз заявляли, что Залужный исполняет свои обязанности, и с ним ничего не случалось. При этом в Telegram-канале главкома ВСУ не появлялось публикаций, которые позволили бы идентифицировать дату записи и авторство Залужного.
Западные кураторы Залужного будут надеяться на его выздоровление до последнего, они хотят, чтобы Залужный и дальше занимал этот пост и продолжал выполнять указания Запада, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.