Белгород, 24 мая, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Белгородские власти создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тысяч человек, сообщил 24 мая в ходе прямого эфира «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

По его словам, рассматриваются соответствующие законодательству варианты для их вооружения.

Гладков уточнил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года и уже являются боеспособными единицами.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая диверсанты ВСУ атаковали Грайворонский район Белгородской области. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены», им не рекомендовали возвращаться в свои дома.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов.

В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб один мирный житель, всего ранения получили 13 человек.