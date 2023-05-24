Харьков, Украина, 24 мая, 2023, 20:10 — ИА Регнум. В городе Купянск Харьковской области слышны взрывы, передают украинские СМИ. Более подробной информации в публикациях не приводится.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Издание «Зеркало недели» сообщало, что в ночь на 24 мая в Харьковской области прогремела серия взрывов В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» написали, что БПЛА-камикадзе атакуют украинские объекты. По данным канала, вооружённые силы России, освободив Масютовку Харьковской области, продолжают наступление, прорывая оборону ВСУ.

Также, по данным военкоров, на купянском направлении ВКС России наносят авиаудары возле Кисловки и Котляровки.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах на северо-востоке Украины, которые слышны в Сумской области. Воздушная тревога при этом в регионе не объявлялась. Взрывы произошли на территории, граничащей с Курской и Белгородской областями России.