Тула, 24 мая, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил сегодня, 24 мая тульский пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов. «С 1 марта в регионе, как и по всей стране, началась масштабная кампания по отбору на военную службу по контракту. С учётом значимости этой задачи правительство Тульской области активно включилось в эту работу по всем направлениям», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил пункт отбора на службу по контракту

По поручению губернатора в пункте проведён косметический ремонт, закуплена дополнительная компьютерная техника. К работе привлечены дополнительные специалисты из МФЦ, учреждений здравоохранения и социальной сферы, волонтёры. Начальник пункта Антон Перевозчиков поблагодарил Алексея Дюмина за оказанную поддержку. По его словам, ежедневно на пункт отбора приходит порядка 30-40 кандидатов. Они проходят медицинский осмотр и общаются с психологом, в случае надобности на месте получают консультации по вопросам социальной поддержки. Весь процесс оформления документов в пункте отбора занимает около часа. В распоряжении пункта имеется транспорт для доставки контрактников в воинские части, а также гостиница.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов добавил, что тем, кто хочет служить по контракту и приходит в военкоматы по месту жительства, разъясняют порядок приема документов и при необходимости организуют доставку в тульский пункт отбора.

Губернатор осмотрел помещения пункта и пообщался с кандидатами на военную службу по контракту. Алексей Дюмин поблагодарил кандидатов за то, что они приняли мужественное решение в непростое для страны время встать в строй и защищать Родину и будущее страны. Он напомнил, что с первых дней СВО правительство Тульской области оказывает постоянную помощь военнослужащим. По заявкам командиров воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, им оперативно направляется техника, оборудование и снаряжение сверх норм Минобороны. Данный вопрос находится на контроле правительства Тульской области. Также в зоне особого внимания губернатора — социальное обеспечение и адресная помощь семьям военнослужащих. За каждой из них закреплён социальный куратор.

Подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефонам 117, 8 (4872) 56-19-90 и по адресу г. Тула, ул. Коминтерна, д.28.