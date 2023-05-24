Лондон, 24 мая, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена пытается замять «оружейный» конфликт с ЮАР, сигнализируя о желании решить спор в частном порядке и избежать дальнейшего ухудшения отношений. Об этом сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее посол США в южноафриканской стране заявил, что республика якобы поставляет оружие российской армии. В частности, американская сторона ссылалась на прибытие корабля ВМС РФ на африканскую базу Саймонстаун. Позднее президент ЮАР Сирила Рамафоса, комментируя высказывания посла, подчеркнул, что они не имеют доказательств. Через день дипломат извинился за свои слова.

По данным британского издания, в Белом доме считают, что Байден нашёл общей язык с лидером ЮАР, поэтому дипломатия является лучшим способом урегулировать двусторонние отношения.

«Рамафоса и правительство ЮАР заявили, что ведётся расследование, и мы с нетерпением ждем результатов», — сказал источник в американском совете национальной безопасности.

Между тем ряд аналитиков придерживаются мнения, что Конгресс может оказать давление на администрацию и призвать занять более жёсткую позицию в отношении ЮАР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Вашингтона поддержать мирную инициативу Южно-Африканской Республики в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, если предложения будут соответствовать требованиям Украины.

14 мая президент ЮАР заявил, что группа африканских стран работает над поиском мирного разрешения украинского кризиса. По его словам: «Группа африканских стран без лишнего шума работает над тем, чтобы… убедить РФ и Украину начать переговоры о завершении кризиса».