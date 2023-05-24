Киев, 24 мая, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный не сможет продолжить службу после полученных ранений, передаёт 24 мая РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, который, в свою очередь, ссылается на свои источники в ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По этой информации, Залужный получил ранения (травму головы и осколочные ранения) в результате ракетного удара Вооружённых сил России по командному пункту под Херсоном в начале мая 2023 года. Залужного доставили в Николаев, а оттуда в военный госпиталь в Киеве, ему была сделана трепанация черепа.

«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — сказал собеседник агентства.

Залужный перестал появляться на публике в начале мая 2023 года. В частности, он не принимал участия во встрече с начальниками генеральных штабов стран — членов НАТО. Власти Украины заявляют, что Залужный исполняет свои обязанности, и с ним ничего не произошло. При этом в Telegram-канале главкома ВСУ вопреки обыкновению не появлялось публикаций, которые позволили бы идентифицировать дату записи и авторство Залужного.

В случае гибели Залужного президент Украины Владимир Зеленский может попытаться выдвинуть своего кандидата на должность главкома, но это предложение вряд ли поддержат западные лидеры, отметил в комментарии для ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Западные кураторы Залужного будут до последнего надеяться на его выздоровление, потому что они хотят, чтобы Залужный и дальше занимал этот пост и выполнял указания западных лидеров, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.