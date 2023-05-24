Ереван, 24 мая, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не может комментировать его высказывания, а может только принимать их к сведению.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Как сообщает ArmenPress, Пашинян коснулся этого вопроса на правительственном часе в Национальном собрании Армении, где премьеру напомнили комментарий Захаровой по поводу его заявления об ОДКБ.

Армянский премьер подчеркнул, что его собеседниками в России являются президент и председатель правительства РФ.

«Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю», — сказал он.

Ранее Захарова на брифинге 24 мая прокомментировала слова Пашиняна о выходе из ОДКБ. «Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, премьер Армении на пресс-конференции 22 мая заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает её «недееспособной организацией»