Херсон, 24 мая, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Регулирование розничных цен на социально значимые товары вводится в Херсонской области на период военного положения. Об этом 24 мая заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что департамент промышленности и торговли региона разработает списки товаров, на которые устанавливаются предельно допустимые цены. Кроме того, будут определены сами цены.

Согласно указу, предприятия розничной торговли обязаны придерживаться установленных цен. Контроль за соблюдением будут осуществлять органы управления муниципальных образований.

За превышение цен устанавливается административная ответственность: при первом нарушении — предупреждение. При повторном нарушении для предпринимателей и должностных лиц предусмотрен штраф от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 100 тысяч рублей, либо приостановление деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил о содействии в создании агропромышленного кластера в Херсонской области. По его словам, на это потребуется 25 млрд рублей, а вложения окупятся в ближайшие два года. Он пояснил, что средства пойдут на создание новых овощехранилищ, что позволит выровнять цены в области и обеспечить поставки на общий российский рынок.