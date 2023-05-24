Москва, 24 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Допуски на выполнение рейсов на китайский остров Хайнань выдала Росавиация двум российским авиакомпаниям. Соответствующий приказ опубликован 24 мая на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Отмечается, что Red Wings сможет выполнять два рейса в неделю в китайский город Санья на острове Хайнань. Полёты будут осуществляться из Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.

Кроме того, авиакомпания «Икар» будет отправлять самолёты Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, и Красноярска, Иркутска и Хабаровска.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Россия и Индонезия начали проработку вопроса о запуске прямых авиарейсов. В посольстве РФ в Джакарте отметили, что на сегодняшний день на Бали находятся около 40 тыс. граждан России, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.