Якутск, 24 мая, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Сожительница якутского стримера, который изнасиловал пятилетнюю девочку во время прямого эфира, рассказала о том, как узнала о его наклонностях.

Иван Шилов ИА REGNUM Насилие

По её словам, в отношениях они были четыре года, никаких подозрительных наклонностей она не замечала. Видео с изнасилованием девочки увидела дочь и рассказала об этом своей матери, которая сожительствовала с преступником.

Как сообщает Telegram-канал 112, его задержали 11 мая после жалобы матери маленького мальчика, которому он показывал по видеосвязи свои гениталии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая местный житель Айдер А. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней внучки своей сожительницы. Причём случилось это во время прямого эфира. Кадры изнасилования попали в Сеть и вызвали огромный общественный резонанс.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По этой статье злоумышленнику грозит 20 лет лишения свободы.