Киев, 24 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. На северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом 24 мая сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается, что звуки взрывов слышны в Сумской области, воздушная тревога при этом в регионе не объявлялась.

Издание уточняет, что взрывы произошли на территории, граничащей с Курской и Белгородской областями России.

20 мая серия взрывов прогремела в Днепропетровской области Украины, а также в находящемся под контролем ВСУ Краматорске (ДНР). В ночь на 20 мая, украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Киеве прогремело около десяти взрывов. Предположительно работали системы украинской ПВО.