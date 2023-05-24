Москва, 24 мая, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Для Белоруссии и Казахстана цены на газ разные, единого подхода к их определению не будет. Об этом 24 мая заявил глава российского Минэнерго Николай Шульгинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Там сложная конструкция, нет такого, что цены для Казахстана ниже, чем в Белоруссии. Цена в каждой стране разная», — сказал Шульгинов.

По его словам, некоторым странам цены установлены на один год, а другим — на три года. При этом он подчеркнул, что для всех российских партнёров цены существенно ниже мировых.

Министр добавил, что не планируется разрабатывать единый подход к ценам. Он объяснил, что они будут устанавливаться для каждой страны с учётом их интересов, обязательств, логистики, возможностей поставок.

Также он сообщил, что сейчас нет планов увеличивать поставки нефтепродуктов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что сегодня цены на энергоносители приближаются к экономически обоснованным уровням. По его словам, кризис был, но вины России в его развитии нет.