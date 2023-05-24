Москва, 24 мая, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Центральный банк России решил не продлевать послабления для банков, которые заканчивают своё действие в первой половине текущего года. Соответствующая информация приведена на сайте регулятора.

ЦБ РФ принял решение не продлевать ряд послаблений для банков после их окончания
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России

«С учётом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости», — говорится в релизе.

Уточняется, что ЦБ принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают своё действие в первом полугодии.

«Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе», — отмечается в документе.

Среди мер, не подлежащих продлению: отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юридических лиц, возможность не признавать дефолт по заёмщику, обусловленный действием ограничительных мер, а также меры за использование кредитными организациями — кредиторами «старой» отчётности в отношении юрлиц-эмитентов, КО-эмитентов или контрагентов.

Ранее в заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин объяснил повышенный спрос на наличные. По его словам, спрос на наличные рубли связан с ситуацией в экономиках новых регионов страны, где в 2023 году перестала иметь хождения гривна.