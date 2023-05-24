Москва, 24 мая, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Центральный банк России решил не продлевать послабления для банков, которые заканчивают своё действие в первой половине текущего года. Соответствующая информация приведена на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«С учётом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости», — говорится в релизе.

Уточняется, что ЦБ принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают своё действие в первом полугодии.

«Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе», — отмечается в документе.

Среди мер, не подлежащих продлению: отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юридических лиц, возможность не признавать дефолт по заёмщику, обусловленный действием ограничительных мер, а также меры за использование кредитными организациями — кредиторами «старой» отчётности в отношении юрлиц-эмитентов, КО-эмитентов или контрагентов.

Ранее в заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин объяснил повышенный спрос на наличные. По его словам, спрос на наличные рубли связан с ситуацией в экономиках новых регионов страны, где в 2023 году перестала иметь хождения гривна.