Москва, 24 мая, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Циничная провокация украинских спецслужб и их западных покровителей в виде сожжения Корана вызывает глубокое возмущение мусульман всего мира и свидетельствует о нравственной деградации заказчиков и исполнителей этой и подобных провокаций, заявили 24 мая в координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК)

Иван Шилов ИА REGNUM Сожжение

«То, что выдается этими сатанистами за проявление свободы слова и свободы вероисповедания — на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий», — отметили руководители центра.

В России уважают чувства всех верующих, а государство поддерживает верующих всех конфессий, сказано в заявлении координационного центра. Возможно, целью провокаторов был межнациональный и межконфессиональный раскол в России, но эффект оказался обратным, отметили в КЦМСК.

«Эти провокации лишь сплачивают народы России. Мы сегодня как никогда едины и полны решимости совместными усилиями и далее уничтожать всяких нацистов-сатанистов», — заявили руководители центра.

Подобные провокации вновь доказывают правильность решения о начале специальной военной операции на территории Украины, эта борьба — священный джихад для мусульман, добавили в КЦМСК.