Вашингтон, 24 мая, 2023, 18:37 — ИА Регнум. После того, как Россия разгромит ВСУ, Польша может захватить несколько западноукраинских регионов, которые ранее входили в её состав, заявил 24 мая бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Журналисты задали Макгрегору вопрос, могут ли какие-либо восточноевропейские страны претендовать на часть территории Украины. Бывший советник ответил утвердительно.

«Кто угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и будет отчасти в своём праве. И в Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими регионами», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Чем быстрее ухудшается положение ВСУ на фронте, тем сильнее для некоторых стран НАТО становится искушение получить западные регионы Украины из-за очевидной неспособности Киева контролировать происходящее, добавил он.

В апреле 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша, Венгрия и Румыния «уже не первый десяток лет» мечтают забрать себе западные регионы Украины. Лучше тихий раздел Украины, чем третья мировая война, добавил Медведев.

24 мая бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что власти Польши ожидают вооружённого переворота в Белоруссии и готовятся поддерживать противников действующей белорусской власти военным путём. У Польши «есть причины» помогать противникам Лукашенко, как есть и причины помогать Украине, добавил Скшипчак, воздержавшись от подробностей.