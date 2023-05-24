Вашингтон, 24 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Мы предлагаем обратиться к украинским военным», — приводит агентство слова представителя Пентагона.

Также в Пентагоне оставили без комментариев публикацию в Telegram-канале Залужного от 23 мая, согласно которой он поговорил по телефону с командующим Объединёнными вооруженными сил НАТО в Европе и главой европейского командования США Кристофером Каволи.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ с начала мая перестал появляться на публике, что спровоцировало серию слухов о его гибели. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на фоне сообщений о его исчезновении заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности.

21 мая хакерская группа «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках сообщила, что главком ВСУ тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост.