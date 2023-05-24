Якутск, 24 мая, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Якутске задержан 42-летний местный житель, изнасиловавший пятилетнюю девочку в прямом эфире, сообщил 24 мая Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В сообщении сказано, что в начале мая местный житель Айдер А. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы. Причём случилось это во время прямого эфира.

Кадры изнасилования попали в Сеть и вызвали огромный общественный резонанс.

Полиция стала разыскивать педофила, а частный детектив Максим Заболотный помог сотрудникам установить личность преступника. Подозреваемого задержали, в его квартире провели обыск, изъяв ноутбук и флешку.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По этой статье злоумышленнику грозит 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, двумя днями ранее в Якутске был задержан ещё один насильник: десятиклассник надругался над 11-летней девочкой. Школьница приехала в гости к своей бабушке. Отмечается, что об этом узнал 17-летний сосед, который решил навестить знакомую, когда бабушки не было дома, он на руках отнёс девочку в баню, где попытался соблазнить её, но, получив отказ, надругался над несовершеннолетней.

Подозреваемого задержали и поместили в реабилитационный центр. По данному факту было возбуждено уголовное дело.