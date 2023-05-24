Москва, 24 мая, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина, сообщил 24 мая белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии признался, что присутствовал у истоков многих процессов, в том числе и ЕАЭС. «Наше евразийство, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина. Действительно, было так», — сообщил он.

По словам Лукашенко, особенностью этого момента было то, что тогда в нем участвовала и Украина.

«Аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной, но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла», — продолжил белорусский президент.

Лукашенко также заявил на заседании, Россия сейчас идёт в авангарде перехода к многополярному миру и авторитет её огромен. По его словам, Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде этих процессов.

Президент России в свою очередь рассказал об изменениях, которые произошли на международной арене: всё больше стран солидарны с Россией в вопросах справедливой архитектуры экономических отношений в мире.

Также президент России отметил в своём выступлении, что США своей экономической политикой «стреляют себе в ногу». А выдвигавшийся некоторыми экспертами «обвальный» сценарий экономики РФ уже явно не сбудется.