Берлин, 24 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что приостановка поставок вооружений киевскому режиму приведёт к поражению Украины в конфликте с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — приводит его слова телеканал Welt.

Отмечается, что таким образом глава оборонного ведомства ответил в бундестаге на вопрос депутата без мандата Роберта Фарле, почему Берлин ничего не делает для мирного разрешения конфликта.

«Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим», — добавил Писториус.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что руководство киевского режима рассчитывает в скором времени получить ещё 110 немецких танков Leopard. Конкретных сроков поставки посол не назвал.