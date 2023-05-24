Москва, 24 мая, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Россия идёт в авангарде перехода к многополярному миру, заявил 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив огромный авторитет Москвы на мировой арене.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума (ЕАЭС), Лукашенко призвал Россию быть активной.

«Авторитет её, несмотря на то, что кричит Запад во всех СМИ против России, огромен», — сказал глава Белоруссии.

По его словам, Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде этих процессов.

Ранее на пленарной сессии ЕАЭС Путин рассказал об изменениях, произошедших на международной арене. По его словам, всё больше стран солидарны с Россией в вопросах справедливой архитектуры экономических отношений в мире.

Также президент России отметил в своём выступлении, что США своей экономической политикой «стреляют себе в ногу». А выдвигавшийся некоторыми экспертами «обвальный» сценарий экономики РФ уже явно не сбудется.