Лукашенко: авторитет России в мире огромен, несмотря на выкрики Запада
Москва, 24 мая, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Россия идёт в авангарде перехода к многополярному миру, заявил 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив огромный авторитет Москвы на мировой арене.
Выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума (ЕАЭС), Лукашенко призвал Россию быть активной.
«Авторитет её, несмотря на то, что кричит Запад во всех СМИ против России, огромен», — сказал глава Белоруссии.
По его словам, Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде этих процессов.
Ранее на пленарной сессии ЕАЭС Путин рассказал об изменениях, произошедших на международной арене. По его словам, всё больше стран солидарны с Россией в вопросах справедливой архитектуры экономических отношений в мире.
Также президент России отметил в своём выступлении, что США своей экономической политикой «стреляют себе в ногу». А выдвигавшийся некоторыми экспертами «обвальный» сценарий экономики РФ уже явно не сбудется.