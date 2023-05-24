Москва, 24 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев на метро приехал на заседание Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Об этом 24 мая сообщает «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ФК «Спартак»Александр Соболев

На заседании будет рассматриваться ситуация, произошедшая на матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА. Во время игры Соболев показал неприличный жест.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. У «красно-белых» дубль оформил нападающий Квинси Промес. В составе ЦСКА голом отметился полузащитник Хесус Медина. На 69-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу.

24 мая стало известно, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку арбитра Карасёва в матче «Спартак» — ЦСКА.