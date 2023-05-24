Берлин, 24 мая, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Руководство киевского режима рассчитывает в скором времени получить ещё 110 немецких танков Leopard. Об этом 24 мая заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«110 Leopard1A5. Уже скоро!» — написал дипломат в социальной сети Twitter, опубликовав видео с танком и своё фото на фоне бронетехники. Конкретных сроков поставки посол не назвал.

В апреле стало известно, что Дания совместно с Нидерландами поставит Украине 14 танков Leopard 2. Уточнялось, что указанные боевые машины планируется поставлять Киеву с начала 2024 года в рамках долгосрочных обязательств Копенгагена перед украинской стороной.

Между тем в мае начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль заявил, что жалобы на сложности в обучении солдат украинской армии правилам эксплуатации тяжёлой военной техники поступают от немецких танкистов.