Сыктывкар, 24 мая, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников сообщил, что отправится служить в зону спецоперации в составе команды коллег от Республики Коми, которая сейчас формируется. Об этом он написал 24 мая на своей странице в социальной сети.

Фото пресс-службы администрации города Воркута Глава города Воркуты — Ярослав Шапошников/ РИА новости Ярослав Шапошников

Он напомнил, что в конце марта сделал публичное заявление о предстоящем отбытии служить по контракту.

«В апреле я решил все личные и юридические вопросы — планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется», — говорится в сообщении.

Шапошников отметил, что отправка произойдёт при полном комплектовании команды, и он ожидает конкретную дату.

«Специальное звание у меня майор, общеармейское — рядовой. Служить буду в должности которую назначит командование», — отметил политик, подчеркнув, что решение служить в зоне спецоперации принято им только исходя из идеологических убеждений, воспитания и желания помочь Родине победить фашизм на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев заявил, что принял решение отправиться на службу в зону спецоперации. Он заявил, что принял это решение исходя только из личных принципов, как мужчина, как гражданин, как патриот своей страны.

«Прошу не искать в этом поступке чего-либо дурного и поддержать меня и моих коллег, которые примут такое же решение», — отметил он.

Заявление о добровольной мобилизации подал в военкомат глава Троицкого сельского поселения Спасского района Рязанской области Николай Михайлов. По словам мужчины, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки о мобилизации. Несмотря на бронь, глава села решил встать на защиту Родины.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу освобождать от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) разработал и внёс на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий документ, предложив внести поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в России.