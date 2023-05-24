Москва, 24 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Адвокаты пилота Дениса Евдокимова, который управлял самолётом Sukhoi Superjet 100, сгоревшим при жёсткой посадке в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году, просят оправдать подзащитного. Об этом 24 мая сообщило РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

«Защита просит вынести оправдательный приговор», — приводит телеканал слова адвоката Натальи Митусовой, которая обратилась к суду.

Она уточнила, что если суд вынесет обвинительный приговор в отношении подзащитного, то адвокаты просят не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Ранее прокурор запросил обвиняемому шесть лет колонии, а также на три года запретить ему пилотирование.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 пассажиров, вылетел в Мурманск из Москвы, но после попадания молнии вернулся в аэропорт вылета.

При посадке в «Шереметьево» воздушное судно ударилось о взлётную полосу и загорелось. В результате погиб 41 человек. По версии следствия, к трагедии привели неправильные действия пилота. Основной причиной трагедии сам пилот Денис Евдокимов назвал несоответствие самолёта нормам летной годности.

«Аэрофлот» назвал причиной крушения лайнера SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево» учебный тренажёр. Так, представитель авиакомпании на совещании заявил, что поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в режиме ручного пилотирования отличается от управления самолётом в реальных условиях.