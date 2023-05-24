Москва, 24 мая, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили за сутки 150 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом 24 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли один танк, две боевые бронированные машины, два бронетранспортёра и три автомобиля.

Также Конашенков сообщил, что около населённых пунктов Славянск и Григоровка в ДНР уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады украинской территориальной обороны.

Как передавало ИА Регнум, за сутки Вооружённые силы РФ пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области. Диверсанты ликвидированы в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка.