Москва, 24 мая, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России предоставило видео уничтожения надводных беспилотников Вооружённых сил Украины, атаковавших корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ в районе пролива Босфор.

Mil.ru Тихоокеанский флот

На опубликованных кадрах видно приближение беспилотного быстроходного катера, по которому ведётся огонь из вооружения корабля ВМФ России. Также запечатлён момент поражения украинского аппарата.

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В ходе брифинга представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами российский корабль Черноморского флота, который выполняет боевые задачи по обеспечению безопасности функционирования ниток газопровода «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

По его словам, попытка атаки была осуществлена в 17:30 по мск в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. Все катера ВСУ были уничтожены.

Как ранее в этот день сообщал Telegram-канал «Рыбарь», украинские аппараты могли быть запущены с коммерческого гражданского судна. Отмечалось, что в атаке принимали участи три беспилотных надводных аппарата.