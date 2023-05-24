МО РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников в Босфоре
Минобороны РФ показало уничтожение атаковавших корабль «Иван Хурс» беспилотников в районе Босфора
Москва, 24 мая, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России предоставило видео уничтожения надводных беспилотников Вооружённых сил Украины, атаковавших корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ в районе пролива Босфор.
На опубликованных кадрах видно приближение беспилотного быстроходного катера, по которому ведётся огонь из вооружения корабля ВМФ России. Также запечатлён момент поражения украинского аппарата.
В ходе брифинга представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами российский корабль Черноморского флота, который выполняет боевые задачи по обеспечению безопасности функционирования ниток газопровода «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.
По его словам, попытка атаки была осуществлена в 17:30 по мск в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. Все катера ВСУ были уничтожены.
Как ранее в этот день сообщал Telegram-канал «Рыбарь», украинские аппараты могли быть запущены с коммерческого гражданского судна. Отмечалось, что в атаке принимали участи три беспилотных надводных аппарата.