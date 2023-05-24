Москва, 24 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Украина благополучно кассирует деньги за транзит российского газа, хоть и называет её агрессором, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что через Украину проходят две нитки газопровода, одну из них Украина закрыла.

«Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — сказал он.

Ранее The Washington Post сообщала, что Киев и Нафтогаз настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через Украину, в том числе для сохранения своего дохода.

При этом офис президента Украины Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину.