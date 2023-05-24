Москва, 24 мая, 2023, 17:25 — ИА Регнум. На международной арене большинство согласно с подходами России к построению более справедливой архитектуры экономических отношений в мире, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания второго Евразийского экономического форума

Выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума, глава государства отметил, что всё больше государств берёт курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития.

«Все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнёрских связей», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что с этими подходами солидарны большинство участников международного общения.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что российский лидер Владимир Путин выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума (ЕЭФ-2023).

Темой мероприятия станет «Евразийская интеграция в многополярном мире». На саммите ожидают участия лидеров всех стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения).

В рамках форума пройдут десятки деловых сессий, которые поделят на семь тематических направлений. Мероприятие организовано в рамках председательства РФ в ЕАЭС в 2023 году.