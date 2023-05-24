Москва, 24 мая, 2023, 17:19 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружённым силам РФ удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом 24 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Он уточнил, что ДРГ ликвидированы в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Запорожской области.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ потерял свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили за сутки 150 украинских военнослужащих на донецком направлении. ВСУ потеряли один танк, две боевые бронированные машины, два бронетранспортёра и три автомобиля.

В ведомстве также рассказали о поражении командно-наблюдательного пункта подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Авдеевка ДНР.