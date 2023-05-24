Рим, 24 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Генерал и экс-начальник главного штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико заявил, что странно искать в стране инструкторов для обучения украинцев на F-16, поскольку ни один местный пилот не садился за штурвал этого истребителя уже более 11 лет. Об этом сообщило издание La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, в Италии были отличные инструкторы, но в настоящее время они разбросаны по разным подразделениям, при этом многие из них уже вышли на пенсию.

«Придётся снова связаться с ними и спросить, хотят ли они вернуться на службу. Затем нужно провести процедуру повторного ознакомления с машиной. Только после этого станет понятно, можно ли задействовать их в обучении украинцев», —отметил он, добавив, что странно делать выбор в пользу итальянских пилотов в отставке в то время, когда почти вся Европа находится на стороне Украины и готова оказывать ей всяческую помощь.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что власти страны не могут помочь киевскому режиму ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением пилотов ВСУ на этих боевых самолётах.

«У Испании есть истребители F-18 и Eurofighter, у каждого типа боевых самолётов своя собственная динамика обучения», — сказала глава ведомства, уточнив, что Мадрид не может внести вклад в подготовку украинских бойцов.

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, в нескольких странах начали готовить украинских лётчиков на истребителях F-16, Киев скоро получит самолёты.

Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.