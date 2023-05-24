Итальянский генерал сообщил плохие новости для Киева
Итальянский генерал Трикарико: у страны нет инструкторов, чтобы обучить ВСУ управлению F-16
Рим, 24 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Генерал и экс-начальник главного штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико заявил, что странно искать в стране инструкторов для обучения украинцев на F-16, поскольку ни один местный пилот не садился за штурвал этого истребителя уже более 11 лет. Об этом сообщило издание La Repubblica.
По его словам, в Италии были отличные инструкторы, но в настоящее время они разбросаны по разным подразделениям, при этом многие из них уже вышли на пенсию.
«Придётся снова связаться с ними и спросить, хотят ли они вернуться на службу. Затем нужно провести процедуру повторного ознакомления с машиной. Только после этого станет понятно, можно ли задействовать их в обучении украинцев», —отметил он, добавив, что странно делать выбор в пользу итальянских пилотов в отставке в то время, когда почти вся Европа находится на стороне Украины и готова оказывать ей всяческую помощь.
Как передавало ИА Регнум, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что власти страны не могут помочь киевскому режиму ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением пилотов ВСУ на этих боевых самолётах.
«У Испании есть истребители F-18 и Eurofighter, у каждого типа боевых самолётов своя собственная динамика обучения», — сказала глава ведомства, уточнив, что Мадрид не может внести вклад в подготовку украинских бойцов.
По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, в нескольких странах начали готовить украинских лётчиков на истребителях F-16, Киев скоро получит самолёты.
Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.