Москва, 24 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Санкции США в отношении Службы внешней разведки России не воспрепятствует контактам по линии спецслужб, заявил 24 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По его словам, США периодически подводят под санкции российские организации совершенно произвольно, в силу каких-то внутренних решений, «каких-то собственных умозаключений», для Москвы это вообще не проблема.

«То, что нам нужно до них донести, мы можем донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки России 19 мая попала в американских санкционный список.

Под новые санкции США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники.