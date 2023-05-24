В МИД РФ рассказали о влиянии санкций на контакты с США
Москва, 24 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Санкции США в отношении Службы внешней разведки России не воспрепятствует контактам по линии спецслужб, заявил 24 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, США периодически подводят под санкции российские организации совершенно произвольно, в силу каких-то внутренних решений, «каких-то собственных умозаключений», для Москвы это вообще не проблема.
«То, что нам нужно до них донести, мы можем донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки России 19 мая попала в американских санкционный список.
Под новые санкции США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники.