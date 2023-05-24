Москва, 24 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Об этом 24 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что диверсии могут повториться и Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области России не могут быть в безопасности.

На вопрос как в Кремле относятся к заявлениям Данилова, Песков ответил: «Негативно».

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов.

В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб один мирный житель, всего ранения получили 13 человек.