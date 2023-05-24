Москва, 24 мая, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Красный цвет на российском флаге на государственном номере автомашины жительницы Москвы был намеренно закрашен белой краской, в итоге флаг России превратился в флаг украинского антироссийского формирования. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

Ранее СМИ сообщили, что 65-летней жительнице Москвы был выписан протокол за пропаганду экстремистской символики из-за якобы выцветшего на солнце флага России на государственном номере автомобиля: флаг оказался бело-сине-белым, как, у вооруженного украинского формирования «Легион Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Выцветший флаг оказался совсем не выцветшим. Невооруженным взглядом было видно, что красный цвет на флаге России был сознательно замазан белой краской», — приводят журналисты слова собеседника, который предоставил фотографию автомашины с госномером крупным планом, на которой отчётливо видно, что на красную полоску на триколоре была нанесена белая краска.

Журналисты отмечают, что бело-сине-белый флаг используют, также использует организация «Съезд народных депутатов» (организация, признанная в РФ нежелательной), руководители которой — иноагенты Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Марк Фейгин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Геннадий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отрицают территориальную целостность Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, в Москве задержали супругов, которых заподозрили в запуске шаров с флагом террористической организации. Гражданин Белоруссии со своей супругой прибыли к пруду в Северном Чертаново на автомобиле, они достали из багажника шары, подозреваемый их запустил, а его супруга снимала происходящее на телефон для отчёта. После этого фигуранты быстро скрылись. Снятые кадры были быстро переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки диверсантов на Белгородскую область.