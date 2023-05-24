Лондон, 24 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Британии скончалась пожилая женщина, которую ранее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи — супругу принца Эдварда, младшего брата британского короля Карла III. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на семью погибшей.

James Whitehead/Global Look Press Полиция Великобритании

«Пожилая женщина, которую сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи, скончалась», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 10 мая, когда 81-летняя женщина по имени Хелен Холланд переходила дорогу. Как сообщил её сын, британка получила «множественные переломы и обширные внутренние повреждения». Он уточнил, что Холланд переходила дорогу по пешеходному переходу.

В статье отмечается, что женщина находилась в критическом состоянии две недели. В настоящее время независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) приступила к проведению расследования.

По словам очевидцев, которые приводит газета Daily Mail, перед коронацией Карла III вдоль дорог были установлены защитные экраны, из-за которых пешеходам приходилось выступать на дорогу, чтобы увидеть едущие машины. Как отметил свидетель, погибшая выступила на дорогу, чтобы посмотреть по сторонам, и её сбил мотоцикл.

Телеканал Sky News, ссылаясь на Букингемский дворец, сообщил, что герцогиня Эдинбургская «глубоко опечалена» смертью пожилой британки и выражает глубокие соболезнования семье погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, Читайте также: две девочки погибли в районе станции Щербинка в Новой Москве. Уточняется, что трагедия произошла 19 мая около 19:57 мск вблизи станции «Щербинка». Поездом № 6369 сообщением Царицыно — Львовская смертельно травмированы две несовершеннолетние девочки. По предварительным данным, девочек задел электропоезд, когда они ожидали прохода грузового поезда на пешеходном переходе.