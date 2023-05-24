Париж, 24 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Разрешение Соединённых Штатов на поставку странами Европы Киеву истребителей F-16 было попыткой замаскировать ущерб от сдачи Артёмовска, заявил генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель в интервью Le Dialogue.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Эта потеря может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и ее союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления», — сказал он.

Западным странам необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить потенциальное негативное влияние победы ВС России над ВСУ и теми странами, которые их поддерживают.

Вместе с тем поставка истребителей Киеву не окажет значительного влияния на огневую мощь ВСУ и защиту воздушного пространства Украины.

Как сообщало ИА Регнум, США с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте.

23 мая в Пентагоне сообщили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться «в долгосрочной перспективе» и что участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ они принимать не будут.