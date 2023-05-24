Москва, 24 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко 24 мая похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Павел Бедняков/РИА Новости Петр Александрович Кучеренко

Прощание с ним прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Как сообщало ИА Регнум, Петр Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать чиновнику помощь, но спасти его не смогли.

По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем. Российская актриса Анна Калашникова сообщила, что на здоровье замминистра образования сказался сильный стресс.

Кремль выразил соболезнования в связи со смертью замминистра науки и высшего образования России.

Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». В марте 2020 года его назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ, а 17 июня 2021 года ― статс-секретарём ― замглавы Минобрнауки.

Пётр Кучеренко был действительным государственным советником РФ 2-го класса. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почётной грамотой Совета Федерации РФ.