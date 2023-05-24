Белгород, 24 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из миномета журналистов, которые работали около контрольно-пропускного пункта «Грайворон». Об этом 24 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его информации, мина (предположительно 120 мм) упала примерно в ста метрах от группы. Отмечается, что пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область.