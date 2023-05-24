Москва, 24 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Фермер из Нижегородской области Николай Щелоков, изобразивший на поле трактором надпись «Я русский», рассказал ИА Регнум подробности о своей акции. По словам Николая, сведения ряда СМИ о том, что его якобы вызвали в отделение полиции из-за проверки, не соответствуют действительности.

Кадр из видео Надпись «Я русский»

Так, по словам мужчины, на съёмки ролика ушло «пять минут раздумий и 20 минут работы». Надпись Николай сделал без предварительного эскиза, буквально «на глазок».

«Ни буду говорить, когда клип был снят. В полицию меня ещё не вызывали — это всё все фейки», — рассказал мужчина.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что полиция начала проверку из-за того, что часть ролика была снята на дрон. При этом в Нижегородской области действует запрет на использование беспилотников.

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Сам Николай отметил, что проверки не боится и после публикации своего видео получает большое количество слов поддержки и благодарности. Он заверил, что если будет подходящее настроение, то вполне может повторить свою патриотическую акцию. При этом Николай уточнил, что надпись «Я русский» не является отсылкой к знаменитой песне Шамана.

«На концерт Шамана не поеду, эта фраза из моей души, про душу мою», — добавил Николай.

В МВД по Нижегородской области ИА Регнум рассказали, что по факту размещения снятого на коптер ролика проводится проверка. Её цель проверки — установить, когда снят был клип. Если он был снят после 31 октября, то к авторам ролика может быть применен штраф до 50 тысяч рублей.