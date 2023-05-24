Тверская область, 24 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В мастерской заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области идет изготовление памятника патриарху Тихону, который будет установлен в тверском Торопце к празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города.

Пресс-служба правительства Тверской области Изготовление памятника патриарху Тихону, который будет установлен в тверском Торопце к празднованию в 2024 году

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца. Одним из таких объектов станет памятник святителю Тихону. Его установят в саду дома-музея патриарха. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте — патриарх Тихон, сидящий на скамье рядом со своим родным домом.

«Я давно по работе связан с Тверской областью. К примеру, делал в Старице памятник патриарху Иову. Ко мне обратились с пожеланием реализовать новый проект — сделать в Торопце такой же теплый и душевный памятник, как в Старице: патриарх Тихон на родине, возле своего дома, у яблоневого сада, у храма, где служил его отец, — рассказал Юрий Хмелевской. — Было несколько эскизов, в итоге выбрал тот вариант, который сейчас реализуем. Перед этим я подробно изучал жизнь патриарха Тихона, его фотографии, его трагическую историю».

Скульптор также рассказал о процессе создания памятника. Сначала делается рабочая модель, затем — каркас для изготовления скульптуры в натуральную величину, далее — отливка. Будет изготовлено несколько частей памятника, которые впоследствии будут сварены. Сейчас идет отливка элементов. Вместе с Юрием Хмелевским работает его сын, скульптор Сергей Хмелевской.

Помимо установки памятника патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк. В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, патриарх Тихон жил в 1869–1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего патриарха.

Пресс-служба правительства Тверской области Изготовление памятника патриарху Тихону, который будет установлен в тверском Торопце к празднованию в 2024 году

Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией Русской Православной Церкви в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру, а уже в августе, когда Всероссийский Поместный Собор восстановил патриаршество — стал патриархом. Интронизация была совершена 21 ноября в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. В 1922 году патриарх Тихон был арестован. 7 апреля 1925 года Святитель ушел из жизни. Он был канонизирован Архиерейским Собором в 1989 году. В настоящее время мощи святителя Тихона находятся в московском Донском монастыре.

Всего в рамках празднования 950-летия первого летописного упоминания города Торопца планируется реализовать порядка 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов.