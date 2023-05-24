Ливерпуль, Великобритания, 24 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Экс-бас-гитарист британской рок-группы The Beatles Чес Ньюби умер в возрасте 81 года. Об этом 24 мая сообщает портал NME со ссылкой на ночной клуб в Ливерпуле The Cavern Club, где выступала группа.

Кадр из видео с канала: B tech Чес Ньюби.

«С большим сожалением узнали о смерти Чеса Ньюби… Покойся с миром, Чес Ньюби», — говорится в сообщении заведения.

Причины смерти гитариста не раскрываются.

Чарльз Ньюби родился в июне 1941 года на северо-западе Соединённого Королевства в городе Блэкпул. Его пригласили выступить на нескольких концертах рок-группы после того, как действующий басист Стюарт Сатклифф по завершении турне группы остался в Германии изучать живопись. До The Beatles, Ньюби играл в группе The Black Jacks, которую основал его друг. Вместе с рок-группой бас-гитарист сыграл на четырёх концертах в Ливерпуле (дважды), Уоллэси и Литерленде.

Позже Джон Ленон предлагал гитаристку отправиться с коллективом во второе турне, однако Ньюби отказался и сосредоточился на учёбе. После университет он преподавал математику в средней школе в городе Дройтвич.