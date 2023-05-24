Москва, 24 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, освободив Масютовку Харьковской области, продолжают наступление, прорывая оборону ВСУ, сообщает 24 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

РИА Новости Военнослужащий штурмовых групп вооруженных сил РФ

Так, штурмовыми отрядами 6-й общевойсковой армии в районе населённого пункта Масютовка и Молчаново был уничтожен наблюдательный пункт, пять блиндажей и до взвода военных ВСУ из состава 14 бригады и 105 бригады Теробороны.

«Ситуация в районе Масютовки сложная, российские войска ведут наступательные действия», — говорится в сообщении.

Кроме того, на купянском направлении ВКС России наносят авиаудары возле Кисловки и Котляровки.

Как передавало ИА Регнум, Воздушно-космические силы Российской Федерации наносят удары «умными бомбами» по целям в приграничных районах Харьковской области, откуда ВСУ атакует Белгородскую область.

Накануне российские истребители-бомбардировщики выпустили высокоточные корректируемые авиабомбы по целям в приграничных районах Харьковской области.