Москва, 24 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где примет участие в заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится 25 мая, сообщила пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Также отмечается, что 24 мая Токаев примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

По данным пресс-службы, наряду с президентом Казахстана в работе форума планируют участвовать президенты России, Белоруссии и Киргизии. Кроме того, с видеообращением выступит председатель КНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москву для участия в ЕАЭС прибыл и белорусский президент Александр Лукашенко.

Предыдущий саммит ЕАЭС прошёл в Бишкеке 9 декабря 2022 года. Помимо России, в объединение входят Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Наблюдателями выступают Узбекистан, Молдавия и Куба.