Сургут, Югра, 24 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Сургуте мужчина хладнокровно зарезал своего тестя на глазах у прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Преступление произошло на улице Мира, недалеко от кафе «Глав Шаурма», мужчина от полученных ножевых ранений скончался.

По предварительным данным, конфликт произошёл на почве того, что тесть не доверял зятю. Пожилой мужчина намеревался забрать свою дочь из семьи зятя. Подозреваемый, как уточняется, своими действиями пытался доказать, что правильно воспитывает ребёнка и хорошо относится к супруге.

Виновник скрылся с места преступления на личном автомобиле, после чего сжёг его.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Чите Забайкальского края 31-летний мужчина зарезал свою бывшую девушку на пороге подъезда. Инцидент произошёл в благополучном микрорайоне «Царский». Около двух часов ночи прохожие обнаружили у подъезда тело 35-летней женщины, на котором были видны следы побоев и порезы.