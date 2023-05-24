Москва, 24 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Российские вооруженные силы смогли выдавить ВСУ из Артёмовска, и сейчас контролируют город, отметила аналитик американского «мозгового центра» Rand Corp. Дара Массикот в комментарии The Washington Post (перевод ИА Регнум). Эксперт прогнозирует, что следующие две-три недели будут решающими для России в вопросе контроля над Артёмовском. Дело в том, что ВС России потребуются ресурсы для отражения украинского контрнаступления, полагает эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По мнению Массикот, удержание города, который «имеет огромное символическое значение для обеих сторон», потребует от России стягивания подкреплений с ранее освобождённых от ВСУ территорий, «что, возможно, создаст новые зоны уязвимости».

«Россияне точно не знают, где начнется контрнаступление, и, судя по тому, где находится большинство их сил, они, похоже, особенно обеспокоены Запорожьем и перерезанием сухопутного моста, — рассуждает Массикот. — Так что придется балансировать между переброской дополнительных сил и средств в район Бахмута (название Артёмовска, употребляемое Украиной и странами Запада) и обеспечением их способности укрепить другие участки фронта, если контрнаступление начнется в другом месте».

По мнению эксперта Rand Corp., российские подразделения, развёрнутые в районе Артёмовска (и состоящие, как полагает Дара Массикот, из мобилизованных, и из тех, кто был призван в ДНР и ЛНР) могут оказаться не столь эффективными, как штурмовые подразделения, работавшие на передовой во время боёв за город. Аналитик полагает, что на защиту Артёмовска могут быть переброшены силы ВДВ России, которые «лучше проявили себя» в спецоперации.

Ранее экс-командующий сухопутными силами Польши Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что России для достижения успеха на донецком участке фронта придётся провести широкомасштабную операцию с охватом примерно 20–30 км. Иначе ВСУ могут попытаться не контратаковать позиции РФ в Артёмовске, а нанести удар по городу с флангов.

По оценке, которую 24 мая дал врио главы ДНР Денис Пушилин «пик тревожности» — когда противник пытался нанести удар по флангам у Артёмовска и окружить российские подразделения в самом городе — прошёл.