Симферополь, 24 мая, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии и другие национализированные объекты в Крыму будут выставлены на аукцион, а вырученные средства пойдут на помощь бойцам, находящимся в зоне спецоперации, сообщил 24 мая спикер парламента республики Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Квартира (семьи Зеленского — ред.) национализирована и попала в республиканскую собственность. Затем — аукцион, продажа. Деньги будут поступать в первую очередь на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных», — сказал Константинов в эфире «России-24».

Ранее 24 мая госсовет Крыма утвердил решение о национализации квартиры Зеленского и ещё ряда объектов, в том числе банковских организаций, сельскохозяйственных и винодельческих предприятий, некоторые из которых принадлежали экс-премьеру Украины Арсению Яценюку и экс-главе МВД Украины Арсену Авакову. Также национализировано здание в Симферополе, ранее принадлежавшее «Меджлису» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заявил ранее в своём комментарии глава республики Сергей Аксёнов.

Продажи национализированных объектов, которые ранее принадлежали украинским собственникам, планируется начать в июне 2023 года. При этом часть объектов останется в собственности Крыма.