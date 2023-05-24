Министр обороны Латвии предостерегла от недооценки военной мощи России
Рига, 24 мая, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Странам Запада не нужно рассчитывать, что Россия не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы. Об этом заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце.
«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы», — приводит издание Polskie Radio её слова.
Как передавало ИА Регнум, глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что Вооружённые силы России по-прежнему способны вести боевые действия, не испытывая дефицита в войсках, оружии и боеприпасах.
«Речи о слабости или о сворачивании действий не может быть», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов заявил, что американскому военно-промышленному комплексу на украинском военном плацдарме обеспечен репутационный ущерб. Гаврилов отметил, что оружейный рынок жёстко отреагировал на эту новость: акции производителя систем «Patriot» компании «Raytheon» упали более чем на 7% (минус 10 млрд долларов).
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты, выпущенные в попытках сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Ни одна из выпущенных ракет так и не достигла цели, а стоимость запуска обошлась украинской стороне в 96 миллионов долларов.