Рига, 24 мая, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Странам Запада не нужно рассчитывать, что Россия не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы. Об этом заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце.

Maxym Marusenko Министр обороны Латвии Инару Мурниеце

«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы», — приводит издание Polskie Radio её слова.

Как передавало ИА Регнум, глава разведслужбы ФРГ Бруно Каль заявил, что Вооружённые силы России по-прежнему способны вести боевые действия, не испытывая дефицита в войсках, оружии и боеприпасах.

«Речи о слабости или о сворачивании действий не может быть», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов заявил, что американскому военно-промышленному комплексу на украинском военном плацдарме обеспечен репутационный ущерб. Гаврилов отметил, что оружейный рынок жёстко отреагировал на эту новость: акции производителя систем «Patriot» компании «Raytheon» упали более чем на 7% (минус 10 млрд долларов).

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты, выпущенные в попытках сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Ни одна из выпущенных ракет так и не достигла цели, а стоимость запуска обошлась украинской стороне в 96 миллионов долларов.