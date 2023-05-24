Москва, 24 мая, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не сможет продолжить службу после полученных ранений, сообщил 24 мая РИА Новости представитель российских силовых структур, ссылаясь свои источники в ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — сказал силовик.

По его словам, Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, который был нанесён ВС России по командному пункту под Херсоном в начале мая. Ему сделали трепанацию черепа.

Источник агентства уточнил, что для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ с начала мая перестал появляться на публике, что спровоцировало серию слухов о его гибели. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на фоне появившихся сообщений о его исчезновении заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. «Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — утверждала она 21 мая.

В этот же день Залужный впервые с 8 мая появился в телеэфире. По сообщению украинских СМИ, он выступил в формате видеосвязи перед сотрудниками одесского вуза в честь Дня науки.

А 20 мая в Telegram-канале Залужного появился пост, в котором говорилось, что он провёл телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи.

Однако никаких фото — или видеокадров самого главкома не публиковалось.

Тем временем хакерская группа «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках 21 мая сообщила, что главком ВСУ тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост.