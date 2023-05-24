Берлин, 24 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Порядка 250 военных ВСУ прибудут в Германию для обучения управлению танками Abrams M1A1, сообщила радиостанция «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Отмечается, что ВС США начнут обучать украинских военнослужащих управлять указанными танками «примерно на следующей неделе». Обучение продлится около 10 недель.

Военные будут обучаться на 31 танке Abrams, которые были доставлены в ФРГ в начале мая. Вторая партия из 31 танка будет доставлена на Украину осенью.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Соединённых Штатов планируют передать Вооружённым силам Украины танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями.

Передача техники может состояться уже осенью 2023 года.