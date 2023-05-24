Москва, 24 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Для Москвы, которая выступает посредником в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна готова признать границы Азербайджана, включающие Карабах.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Ранее премьер-министр Армении в ходе пресс-конференции заявил, что готов признать частью Азербайджана и территорию Нагорного Карабаха. При этом он подчеркнул, что крайне важным в этом процессе остаётся гарантия обеспечения безопасности армянскому населению, проживающему в регионе.

«Подобные заявления о политическом видении устройства государства — это всё-таки прерогатива Армении и её народа», — сообщила российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что для решения вопроса необходимо понимать чёткую позицию государств на этот счёт.

По словам Захаровой, Москва рассматривает заявление Пашиняна как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита, прошедшего в Праге в октябре 2022 года. Она напомнила, что по итогам того саммита лидеры Армении, Азербайджана, Франции и Европейского союза подписали заявление, в котором содержится ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признающую административные границами между бывшими республиками СССР в качестве межгосударственных.

Ранее официальный представитель МИД назвала заявление Белого дома о том, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, «имитацией правового поведения». Она отметила, что в этом нет никакого международного права или следования внутреннему законодательству.