Москва, 24 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов заявил, что американскому военно-промышленному комплексу на украинском военном плацдарме обеспечен репутационный ущерб. Так он прокомментировал падение акций производителя систем Patriot после уничтожения российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пяти пусковых установок этого зенитного ракетного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Он напомнил, что Вооружённые силы России групповыми ударами высокоточного оружия большой дальности наносят прицельные удары по крупным складам боеприпасов, вооружений и авиационной техники ВСУ. 16 мая в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» были полностью ликвидированы пять пусковых установок ЗРК «Patriot» производства США.

Гаврилов отметил, что оружейный рынок жёстко отреагировал на эту новость: акции производителя систем «Patriot» компании «Raytheon» упали более чем на 7% (минус 10 млрд долларов).

«Как мы и обещали, репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен», — заявил он в ходе выступления 24 мая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов подчеркнул, что сейчас Вооружённые Силы России продолжают выводить из строя «киевско-натовскую военную машину» на Украине.

Как передавало ИА Регнум, опасное облако нависло над Варшавой после удара ВС РФ «Кинжалом» по складу Вооружённых сил Украины в Хмельницком, на территории которого хранились запасы с обеднённым ураном.

Ранее военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко рассказал, что облако радиоактивной пыли, которое движется с территории Украины в сторону Польши, могло образоваться в результате разрушения большого количества урановых сердечников, находящихся внутри снарядов с обеднённым ураном, которые Киев получил от Великобритании.

Удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot, находящемуся в Киеве, с помощью российской ракеты «Кинжал», скорее всего, уничтожил и американских военных, которые обслуживали этот ЗРК. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты, выпущенные в попытках сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Ни одна из выпущенных ракет так и не достигла цели, а стоимость запуска обошлась украинской стороне в 96 миллионов долларов.